​Лаутаро: «Арнаутович заслужил гол»

В своем первом матче в рамках плей-офф Лиги чемпионов прошлогодний финалист турнира, миланский «Интер», обыграл мадридский «Атлетико». Единственный гол встречи незадолго до ее окончания забил австрийский нападающий с сербской фамилией - Марко Арнаутович. Лучший бомбардир клуба, Лаутаро Мартинес, рад, что Марко сделал его, Лаутаро, работу:

- Марко давно заслужил такой гол. У него большая карьера за плечами, я вижу, как усердно он работает на тренировках. Он доказывает свои амбиции и заслужил этот гол. Я за него очень рад, - цитирует слова Лаутаро fcinter1908.it.

Ответный матч состоится в испанской столице Мадриде через три недели - тринадцатого марта.