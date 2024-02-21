​Камбьяссо: «Заслуженная победа»

В своем первом матче в рамках плей-офф Лиги чемпионов прошлогодний финалист турнира, миланский «Интер», обыграл мадридский «Атлетико». Бывший игрок миланского клуба Эстебан Камбьяссо прокомментировал итоги матча, он уверен в том, что подопечные Симоне Индзаги полностью заслужили успех:

- Тактический матч, «Интер» создал больше возможностей. Заслуженная победа и я рад за Арнаутовича, помню, как он был с нами в 2010 году. Он - личность. Хочу также отметить сегодня игру де Врея, - цитирует слова Камбьяссо fcinter1908.it.

Ответный матч состоится в испанской столице Мадриде через три недели - тринадцатого марта.