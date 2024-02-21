​Арнаутович: «Неописуемые эмоции»

В своем первом матче в рамках плей-офф Лиги чемпионов прошлогодний финалист турнира, миланский «Интер», обыграл мадридский «Атлетико». Единственный гол встречи уже в финальной ее части забил Марко Арнаутович.

После игры вернувшийся в «Интер» после долгих странствий на стороне футболист рассказал о своих чувствах в связи с голом. Он поблагодарил поклонников клуба за горячую поддержку в ходе матча:

- Неописуемые эмоции! Спасибо тебе, «Сан Сиро», за этот вечер, - написал в социальных сетях Арнаутович.

Ответный матч состоится в испанской столице Мадриде через три недели - тринадцатого марта.