Димарко посвятил победу «Интера» Бреме

В своем первом матче в рамках плей-офф Лиги чемпионов прошлогодний финалист турнира, миланский «Интер», обыграл мадридский «Атлетико». Полузащитник миланского клуба Федерико Димарко решил посвятить победу клуба скончавшемуся накануне Андреасу Бреме - бывшему защитнику миланского клуба.

- Это наш вечер, наших цветов. Матч, который сыграли как команда, сплоченно. Такой же менталитет был и у Андреаса Бреме. Эту победу посвящаем ему, - цитирует слова Димарко fcinter1908.it.

Ответный матч состоится в испанской столице Мадриде через три недели - тринадцатого марта.