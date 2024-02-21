​Симоне Индзаги: «Очень рад за Арнаутовича»

В своем первом матче в рамках плей-офф Лиги чемпионов прошлогодний финалист турнира, миланский «Интер», обыграл мадридский «Атлетико». Единственный гол встречи забил вернувшийся в команду в прошлом году австрийский нападающий с сербской родословной - Марко Арнаутович. Его успех прокомментировал наставник миланского коллектива Симоне Индзаги:

- Я очень рад за Марко, он прекрасно вступил в игру. Он и Санчес отлично работают, мне очень нравится их деятельность. - цитирует слова наставника клуба fcinter1908.it.

Ответный матч состоится через три недели - тринадцатого марта.