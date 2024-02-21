Каррагер: «Смотреть на «Атлетико» не очень приятно, надеюсь на проход «Интера»

Бывший английский футболист Джейми Каррагер отдаёт предпочтение «Интеру» в противостоянии с «Атлетико».

Команда Симоне Индзаги одержала победу в первом матче противостояния – 1:0. Единственный гол в домашнем для «нерадзурри» поединке забил форвард Марко Арнаутович, поразивший ворота «матрасников» на 79-й минуте. 13 марта в Мадриде состоится ответная встреча.

«Диего Симеоне дважды выводил «Атлетико» в финал Лиги чемпионов, приводил к победе в Ла Лиге, но наблюдать за игрой его команды не очень приятно. Я рад, что «Интер» выиграл первый матч, и я надеюсь, что именно «Интер» пройдёт дальше», – заявил экс-защитник, ныне работающий телеэкспертом.