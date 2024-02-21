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​Карлос Аугусто: «Много создали»

21 Февраля 2024 • 02:36 Комментировать
Интер Милан
1:0
Атлетико М

В своем первом матче в рамках плей-офф Лиги чемпионов прошлогодний финалист турнира, миланский «Интер», обыграл мадридский «Атлетико». Защитник миланского клуба Карлос Аугусто прокомментировал итоги матча, в его словах чувствуется легкое разочарование тем, что его команда не смогла забить больше в этом матче.

- Мы создали достаточно много, могли использовать больше шансов. Это важнейшая победа, но ответный матч будет очень непростым. Соперник силен, нам придется постараться. Мои комплименты Арнаутовичку за гол, он напряженно работает на тренировках, - цитирует слова Аугусто fcinter1908.it.

Ответный матч состоится тринадцатого марта.


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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Карлос Аугусто

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