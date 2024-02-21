Симеоне: «Мы слишком много позволяли «Интеру»

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне поделился мыслями о проигранном матче против «Интера» (0:1).

Миланцы взяли верх в первом матче противостояния, который прошёл в Италии. Единственный гол на 79-й минуте забил Марко Арнаутович. Ответная игра состоится в Мадриде 13 марта.

«Мы играли против сильной команды, которой нельзя позволять то, что позволяли мы. «Интер» мог воспользоваться этим и в первом тайме, но упустил шансы. Этот соперник очень опасен в контратаках, ему нельзя оставлять пространство.

Впереди много работы. Посмотрим, справимся ли мы с задачей 13 марта. Надеюсь, мы сможем добиться большего», – сказал в интервью Sky Симеоне.