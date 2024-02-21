Индзаги – о победе над «Атлетико»: «Интер» заслужил выиграть с более крупным счётом»

Рулевой миланского «Интера» Симоне Индзаги считает, что его команда должна была добиться более уверенной победы.

«Нерадзурри» выиграли домашнюю встречу 1/8 финала Лиги чемпионов со счётом 1:0 благодаря голу Марко Арнаутовича, забитому на 79-й минуте. 13 марта «Атлетико» попробует отыграться в родных стенах.

«Ребята великолепно проявили себя против соперника, который очень одарён физически и технически. Мы знаем, что это только первый матч, и ответная игра будет очень трудной.

Учитывая все моменты, созданные сегодня, мы сожалеем, что забили всего однажды. «Интер» заслуживал выиграть с более крупным счётом, но это футбол, нужно идти дальше», – заявил в интервью Sky Sport Индзаги.