Де Пауль: «Не думаю, что «Интер» нас превосходил»

Полузащитник мадридского «Атлетико» Родриго де Пауль поделился впечатлениями после матча с «Интером».

«Матрасники» минимально уступили на выезде в первом поединке 1/8 финала Лиги чемпионов. Единственный мяч на 79-й минуте забил Марко Арнаутович.

«Это был хороший матч между двумя командами, которые были настроены на борьбу. Думаю, за этим было интересно наблюдать со стороны.

«Интер» создал на два-три момента больше, но в целом, думаю, наши команды очень похожи. Не думаю, что «Интер» нас превосходил, если исходить из моих ощущений от игры. Теперь мы должны изменить ситуацию в домашнем матче», – цитирует Football Italia де Пауля.