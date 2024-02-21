Мхитарян: «Рады победе над «Атлетико», но счёт 1:0 мало что даёт»

Полузащитник миланского «Интера» Генрих Мхитарян дал интервью после победы в поединке против «Атлетико» (1:0).

«Нерадзурри» выиграли домашний матч 1/8 финала Лиги чемпионов благодаря голу Марко Арнаутовича, забитому на 79-й минуте. Ответная игра состоится в Мадриде 13 марта.

«Приятно победить, но победа с разницей в один гол не даёт нам особого преимущества. Впереди важная ответная игра. Мы должны подойти к матчу в Мадриде так, будто счёт в противостоянии по-прежнему 0:0. Нам необходимо играть на победу в гостях. Мы хотим повторить прошлогодний путь и вновь сыграть в финале», – сказал в беседе с Mediaset Мхитарян.