ПСВ и «Боруссия» в Эйндховене не смогли определить победитедя

«Боруссия» пыталась сыграть в Эйндховене на классе и открыла счёт. Однако во втором тайме ПСВ результат сравнял и сохранил шансы перед ответным матчем в Дортмунде.

Во вторник продолжились матчи 1/8 Лиги чемпионов. В Эйндховен в гости к ПСВ приехала дортмундская «Боруссия». На бумаге фаворит пары был очевиден, всё же немецкий клуб, вышедший из «группы смерти» казался сильнее. Однако чемпион Нидерландов точно не собирался сдаваться. Отдельной интригой этого противостояния была встреча наставника ПСВ Питера Боса с его бывшей командой. Специалист возглавлял «Боруссию» летом 2017-го года, но «шмели» не смогли выйти из группы Лиги чемпионов, застряли в середине таблицы, и наставника уволили уже в декабре.

Во время предматчевой разминке «Боруссия» лишилась своего вратаря, и вместо Кобеля в рамке оказался Александер Майер. Уже в начале матча голкиперу гостей пришлось понервничать, потому что ПСВ был активен. Правда толком Майеру в игру вступать не приходилось. Первый острый момент в матче и вовсе создали гости в одной из первых серьёзных вылазок к чужим воротам. Мален от центра поля дошёл до штрафной и бил в левый нижний угол, но Бенитес спас свою команду. Тут же хозяева создали свой шанс. Схаутен из глубины забросил мяч на де Йонга к линии штрафной, тот отдал передачу Тильману, который метров с семнадцати пробил рядом с левой штангой.

«Боруссия» вскоре вновь провела несколько атак. Сначала Мален пробил издали, но в руки Бенитесу. Затем Ройс из штрафной слева прострелил на Фюллькруга, который с близкого расстояния отправил мяч над перекладиной. Своим преимуществом «шмели» смогли воспользоваться. Мален получил мяч перед штрафной, сместился правее и нанёс мощный удар. Футбольный снаряд задел Деста, отлетел в перекладину, от которой попал в сетку.

После этого гости чуть сбавили обороты, а ПСВ стал вновь действовать активнее. Минут за восемь до перерыва хозяева могли сравнять счёт. Сайбари слева из штрафной навесил на дальний угол вратарской, где совсем один был Бакайоко, но подстроиться под мяч он не смог. Вскоре футболисты обменялись ролями. Бакайоко зацепился за мяч у чужой штрафной и сделал пас правее, а Сайбари мощно пробил в ближнюю «шестёрку», но Майер ворота спас. В итоге к перерыву на табло горел минимальный счёт в пользу «Боруссии».

В начале второго тайма ПСВ вновь владел инициативой и имел шанс отыграться. Тезе навесил справа, мяч был выбит на радиус перед штрафной, откуда Веерман с ходу бил в угол, но попал в кого-то из соперников. Вскоре после передачи Лосано слева Тильман в штрафной упал после подката Хуммельса, и арбитр указал на точку. Пенальти бить взялся де Йонг и не промахнулся, сравняв-таки результат.

Хозяева чуть успокоились, добившись своего, а гости быстро могли восстановить статус-кво. Рюэрсон от правого угла штрафной забросил на дальний край, где Мален получил мяч и пробил, но Бенитес спас ворота. Тут же Ройс слева навесил к противоположной штанге, где вновь на острие был Мален, но в этот раз у него удар толком не получился. Ещё минут через десять Матсен слева сделал кросс в штрафную, где Вольф извернулся пробить, но Бенитес был на месте.

В концовке хозяева тоже пытались вырвать победу. Так, Дест слева обыграл Рюэрсона, ворвался в штрафную и пробил в ближний угол, но Майер справился с этой попыткой. Счёт в итоге больше не изменился.

Ответный матч в Дортмунде состоится 13-го марта, и до этого времени команды переключаются на внутренние турниры. Так, «Боруссия» в ближайшем туре Бундеслиги сыграет с «Хоффенхаймом», а ПСВ отправится в гости к «Зволле».