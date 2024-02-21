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Индзаги выиграл первый раунд у Симеоне: «Интер» дожал «Атлетико» голом Арнаутовича

21 Февраля 2024 • 00:54 Комментировать (2)
Интер Милан
1:0
Атлетико М
окончен

Миланский «Интер» стартовал в плей-офф Лиги чемпионом домашним матчем против мадридского «Атлетико».

Протокол игры  
Интер Милан1:0Атлетико М
(1:0) Арнаутович Марко79'  
Зоммер ЯннПавар БенжаменДе Врей СтефанБастони АлессандроДармиан Маттео 69' (Дюмфрис Дензел ( 69') Барелла НиколоЧалханоглу ХаканМхитарян Генрих 72' (Фраттези Давиде ( 72'  86') Димарко Федерико 69' (Аугусто Карлос ( 69') Тюрам Маркус 46' (Арнаутович Марко ( 46') Мартинес Лаутаро 88' (Санчес Алексис ( 88')
Запасные: Аудеро ЭмильБиссекк Янн-АурельАслани КристьянСтанкович АлександарБушанан ТажонДи Дженнаро РаффаэлеКлассен Дэви
Облак ЯнВитсель АксельХименес Хосе 46' (Савич Стефан ( 46'  82') Эрмосо Марио  53' 68' (Мандава Рейнилду ( 68') Молина Науэль 68' (Ривас Пабло Барриос ( 68') Лино СэмуелДе Пауль РодригоКоке ХорхеНьигес Сауль 54' (Мората Альваро ( 54'  84') Льоренте МаркосГризманн Антуан 79' (Корреа Анхель ( 79')
Запасные: Депай МемфисВермирен АртурМолдован ХорациуГабриэль ПаулистаГомис АнтониоРикельме Родриго
20 февраля. Стадион "Сан-Сиро" (Милан).

«Интер» играл в финале прошлого розыгрыша Лиги чемпионов, где потерпел поражение от «Манчестер Сити». «Атлетико» в предыдущем десятилетии дважды добирался до финальной стадии ЛЧ, где неизменно проигрывал мадридскому «Реалу». А «нерадзурри» могут похвастать выигранным трофеем 2010 года, где они в финале повергли «Баварию». Это если не копаться в далёком прошлом.

В прошлом сезоне «Атлетико» плохо провёл еврокубковую кампанию. Команда Диего Симеоне не вышла тогда из группы ни в какой плей-офф. Ни в лигочемпионский, ни в лигоевропейский. Спустя год получилось иначе. «Матрасники» выиграли группу, где были ещё «Лацио», «Фейеноорд» и «Селтик». «Интер» же финишировал на второй строчке в квартете с «Реал Сосьедадом», «Бенфикой» и «Ред Булл Зальцбургом».

Симеоне в последнем матче в рамках Ла Лиги дал отдохнуть Гризманну, де Паулю и Витселю, а на «Сан-Сиро» они вышли в стартовом составе. В запасе гостей оказался в том числе Мората, получивший травму полторы недели назад (вступил в игру после перерыва). В атаке пару Гризманну составил Льоренте – автор дубля в ворота «Лас-Пальмаса». Чуть глубже располагались Сауль, Коке и де Пауль. По краям подтягивались Лино и Молина.

Как и «Атлетико», «Интер» в прошлом туре внутреннего чемпионата одержал крупную победу. От «чёрно-синих» пострадала «Салернитана». Симоне Индзаги поменял только фланги по сравнению с той встречей. На них появились не Карло Аугусто и Дюмфрис, а Димарко и Дармиан. В атаке пару Лаутаро составил Тюрам. В полузащите оказались Мхитарян, Чалханоглу, Барелла. Хотя всё это условно, на поле была заметная текучесть.

«Интеру» досталась традиционная сине-чёрная форма, «атлетам» – аквамариновая. Не самая обычная разбивка по цветовой гамме. Форсировать события команды не стали. Ограничивались полумоментами. Барелла на четвёртой минуте с правого фланга закинул в зону ближнего инсайда на Тюрама, которого подвела обработка. Лино с левого полуфланга выполнил безадресную подачу, а затем пробил низом мимо дальнего угла.

Дальние попытки Чалханоглу, Эрмосо, Бастони и Лаутаро не достигали цели. На 36-й минуте Барелла подал справа, Мартинес пробил головой из-под Хименеса – в руки Облаку. Спустя полторы минуты Тюрам сделал перехват у де Пауля и у чужой штрафной покатил на Лаутаро, чей удар заблокировали. Тюрам ещё пробивал до перерыва – Облак был на месте. В раздевалку больше хотели забить хозяева, но не срослось.

В перерыве Индзаги выпустил Арнаутовича вместо Тюрама, которому в конце первого тайма оказали медицинскую помощь. Арнаутович мог оперативно открывать счёт, но пальнул выше створа после доставки слева от Димарко. Марко спустя четверть часа имел новый прекрасный шанс благодаря обыгрышу с Лаутаро – и снова стрельнул выше. Между этими эпизодами не использовал свой момент Лино, с левого полуфланга попавший во внешнюю сторону сетки.

«Интер» играл дома, больше стремился забить – и сделал это. Если Мартинес с подачи Чалханоглу ударил в руки Облака, то Арнаутович всё же оправдал свой выход на замену и открыл счёт на 79-й минуте. Мадридцы допустили потерю в центре поля, Фраттези отдал мяч на Лаутаро. Тот выскочил к Облаку, но не переиграл того. Однако с левой стороны подоспел Арнаутович, удачно сыгравший на добавке с рикошетом от Лино (1:0).

«Матрасники» встрепенулись, но Лино не попал в створ из-за пределов штрафной площади. Вынуждены были гости признать своё поражение в первом раунде двухматчевого противостояния. 13 марта эти команды сойдутся вновь – уже на «Цивитас Метрополитано». Понятно, что преимущество у «интеристов» скользкое. Когда гостевые голы имели в плей-офф Лиги чемпионов больший вес, чем домашние, счёт 1:0 ценился весомее.

Кирилл Иванцов

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Комментарии (2) Все комментарии
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Barcelona-Champions
21 Февраля 2024 в 01:45
Как и ожидалось, довольно закрытая и осторожная выдалась игра. Атлетико не самый приятный и удобный соперник, и в матче с такой неуступчивой командой, имеющей неплохой еврокубковый опыт в ЛЧ при Диего Симеоне, можно было увидеть потенциал нынешнего Интера, его уровень и способность бороться за победу в ЛЧ. Нерадзурри и в прошлом году в Лиге чемпионов оставили хорошее впечатление, в частности, своей добротной, достойной игрой в финале турнира. В этом сезоне команда смотрится еще солиднее, стала лучше играть в обороне, меньше пропускать, тактичеспи более грамотная, обученная. Плюс состав стал еще лучше чем раньше, Зоммер не идет в сравнении с Онаной, кроме того, Павар и Тюрам усилили команду . Очень нравится , как играет Барелла, душа и сердце нынешнего Интера🇮🇹👍 Одним словом, отлично, что нерадзурри добились победы в таком непростом матче, но ждем ответную игру, тут еще абсолютно ничего не ясно, нужно итальянцам достойно сыграть в Мадриде.
InterSan
21 Февраля 2024 в 00:59
Игра осторожная и от обороны.
Ждал 2-0. Но, атака сыграла ниже возможностей.
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