Индзаги выиграл первый раунд у Симеоне: «Интер» дожал «Атлетико» голом Арнаутовича

Миланский «Интер» стартовал в плей-офф Лиги чемпионом домашним матчем против мадридского «Атлетико».

«Интер» играл в финале прошлого розыгрыша Лиги чемпионов, где потерпел поражение от «Манчестер Сити». «Атлетико» в предыдущем десятилетии дважды добирался до финальной стадии ЛЧ, где неизменно проигрывал мадридскому «Реалу». А «нерадзурри» могут похвастать выигранным трофеем 2010 года, где они в финале повергли «Баварию». Это если не копаться в далёком прошлом.

В прошлом сезоне «Атлетико» плохо провёл еврокубковую кампанию. Команда Диего Симеоне не вышла тогда из группы ни в какой плей-офф. Ни в лигочемпионский, ни в лигоевропейский. Спустя год получилось иначе. «Матрасники» выиграли группу, где были ещё «Лацио», «Фейеноорд» и «Селтик». «Интер» же финишировал на второй строчке в квартете с «Реал Сосьедадом», «Бенфикой» и «Ред Булл Зальцбургом».

Симеоне в последнем матче в рамках Ла Лиги дал отдохнуть Гризманну, де Паулю и Витселю, а на «Сан-Сиро» они вышли в стартовом составе. В запасе гостей оказался в том числе Мората, получивший травму полторы недели назад (вступил в игру после перерыва). В атаке пару Гризманну составил Льоренте – автор дубля в ворота «Лас-Пальмаса». Чуть глубже располагались Сауль, Коке и де Пауль. По краям подтягивались Лино и Молина.

Как и «Атлетико», «Интер» в прошлом туре внутреннего чемпионата одержал крупную победу. От «чёрно-синих» пострадала «Салернитана». Симоне Индзаги поменял только фланги по сравнению с той встречей. На них появились не Карло Аугусто и Дюмфрис, а Димарко и Дармиан. В атаке пару Лаутаро составил Тюрам. В полузащите оказались Мхитарян, Чалханоглу, Барелла. Хотя всё это условно, на поле была заметная текучесть.

«Интеру» досталась традиционная сине-чёрная форма, «атлетам» – аквамариновая. Не самая обычная разбивка по цветовой гамме. Форсировать события команды не стали. Ограничивались полумоментами. Барелла на четвёртой минуте с правого фланга закинул в зону ближнего инсайда на Тюрама, которого подвела обработка. Лино с левого полуфланга выполнил безадресную подачу, а затем пробил низом мимо дальнего угла.

Дальние попытки Чалханоглу, Эрмосо, Бастони и Лаутаро не достигали цели. На 36-й минуте Барелла подал справа, Мартинес пробил головой из-под Хименеса – в руки Облаку. Спустя полторы минуты Тюрам сделал перехват у де Пауля и у чужой штрафной покатил на Лаутаро, чей удар заблокировали. Тюрам ещё пробивал до перерыва – Облак был на месте. В раздевалку больше хотели забить хозяева, но не срослось.

В перерыве Индзаги выпустил Арнаутовича вместо Тюрама, которому в конце первого тайма оказали медицинскую помощь. Арнаутович мог оперативно открывать счёт, но пальнул выше створа после доставки слева от Димарко. Марко спустя четверть часа имел новый прекрасный шанс благодаря обыгрышу с Лаутаро – и снова стрельнул выше. Между этими эпизодами не использовал свой момент Лино, с левого полуфланга попавший во внешнюю сторону сетки.

«Интер» играл дома, больше стремился забить – и сделал это. Если Мартинес с подачи Чалханоглу ударил в руки Облака, то Арнаутович всё же оправдал свой выход на замену и открыл счёт на 79-й минуте. Мадридцы допустили потерю в центре поля, Фраттези отдал мяч на Лаутаро. Тот выскочил к Облаку, но не переиграл того. Однако с левой стороны подоспел Арнаутович, удачно сыгравший на добавке с рикошетом от Лино (1:0).

«Матрасники» встрепенулись, но Лино не попал в створ из-за пределов штрафной площади. Вынуждены были гости признать своё поражение в первом раунде двухматчевого противостояния. 13 марта эти команды сойдутся вновь – уже на «Цивитас Метрополитано». Понятно, что преимущество у «интеристов» скользкое. Когда гостевые голы имели в плей-офф Лиги чемпионов больший вес, чем домашние, счёт 1:0 ценился весомее.

Кирилл Иванцов