Мален – первый со времён Роббена нидерландский игрок, забивший нидерландской команде в ЛЧ

Нападающий дортмундской «Боруссии» Дониэлл Мален открыл счёт в противостоянии с ПСВ.

25-летний футболист поразил ворота своей бывшей команды, отличившись на 24-й минуте встречи, проходящей в Эйндховене. По информации Opta, Мален стал первым нидерландцем, забившим в ворота нидерландской команды в Лиге чемпионов, после Арьена Роббена, который сделал это в октябре 2016 года (тоже против ПСВ). Знаменитый экс-вингер тогда выступал за «Баварию». Если же говорить именно о стадии плей-офф, то Мален – первый футболист с таким достижением за всю историю.

Текстовая трансляция матча ПСВ – «Боруссия» Дортмунд доступна на сайте LiveResult.