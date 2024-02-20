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Мален – первый со времён Роббена нидерландский игрок, забивший нидерландской команде в ЛЧ

20 Февраля 2024 • 23:45 Комментировать
ПСВ
0:1
Боруссия Д
1 2.17 X 3.75 2 3.20
2-й тайм

Нападающий дортмундской «Боруссии» Дониэлл Мален открыл счёт в противостоянии с ПСВ.

25-летний футболист поразил ворота своей бывшей команды, отличившись на 24-й минуте встречи, проходящей в Эйндховене. По информации Opta, Мален стал первым нидерландцем, забившим в ворота нидерландской команды в Лиге чемпионов, после Арьена Роббена, который сделал это в октябре 2016 года (тоже против ПСВ). Знаменитый экс-вингер тогда выступал за «Баварию». Если же говорить именно о стадии плей-офф, то Мален – первый футболист с таким достижением за всю историю.

Текстовая трансляция матча ПСВ – «Боруссия» Дортмунд доступна на сайте LiveResult.

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Бавария Боруссия Дортмунд ПСВ Арьен Роббен Дониэлл Мален ещё теги

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