Новый тренер «Наполи» рассказал о состоянии Осимхена перед матчем с «Барселоной»

Главный тренер «Наполи» Франческо Кальцона ответил на вопрос о состоянии Виктора Осимхена.

25-летний форвард не играл за «Наполи» с конца декабря. В начале года он отсутствовал из-за участия на Кубке Африки, а недавнюю встречу Серии А против «Дженоа» (1:1) пропустил из-за травмы.

«Осимхен тренировался в общей группе перед матчем с «Барселоной». Понятно, что это была не очень длительная тренировка, но он занимался с максимальной интенсивностью. Завтра утром мы оценим его состояние», – заявил на пресс-конференции Кальцона, сменивший Вальтера Маццарри на посту рулевого «Наполи».

Матч «Наполи» – «Барселона» пройдёт в среду. Начало игры запланировано на 23:00 по московскому времени.