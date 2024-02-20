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Новый тренер «Наполи» рассказал о состоянии Осимхена перед матчем с «Барселоной»

20 Февраля 2024 • 23:37 Комментировать
Наполи
...
Барселона
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Через 22 ч. 43 мин.

Главный тренер «Наполи» Франческо Кальцона ответил на вопрос о состоянии Виктора Осимхена.

25-летний форвард не играл за «Наполи» с конца декабря. В начале года он отсутствовал из-за участия на Кубке Африки, а недавнюю встречу Серии А против «Дженоа» (1:1) пропустил из-за травмы.

«Осимхен тренировался в общей группе перед матчем с «Барселоной». Понятно, что это была не очень длительная тренировка, но он занимался с максимальной интенсивностью. Завтра утром мы оценим его состояние», – заявил на пресс-конференции Кальцона, сменивший Вальтера Маццарри на посту рулевого «Наполи».

Матч «Наполи» – «Барселона» пройдёт в среду. Начало игры запланировано на 23:00 по московскому времени.

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