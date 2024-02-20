Ди Лоренцо – о матче с «Барселоной»: «Возможно, это поворотный момент»

Капитан «Наполи» Джованни ди Лоренцо рассказал, что думает о ситуации в команде в преддверии матча против «Барселоны».

Неаполитанцы решились на тренерскую перестановку прямо перед началом первого поединка 1/8 финала Лиги чемпионов: Вальтер Маццарри был отправлен в отставку, а его место занял Франческо Кальцона.

«Конечно, третья смена тренера за сезон говорит о том, что ситуация не очень хорошая. Каждый из нас несёт ответственность. Мне очень жаль, что с Маццарри всё произошло таким образом.

Новый тренер начал свою работу с большим энтузиазмом. Впереди ещё много матчей, мы можем всё изменить. Возможно, именно сейчас настал тот поворотный момент, который всё изменит», – заявил на предматчевой пресс-конференции ди Лоренцо.