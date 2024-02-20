Гризманн отметился уникальным показателем в ЛЧ – он уступает только Месси

Антуан Гризманн отметился впечатляющим показателем забитых голов в Лиге чемпионов за мадридский «Атлетико».

Французский форвард стал автором 18% мячей «матрасников» в самом престижном еврокубке – на его счету 31 гол из 169. Как отмечает Opta, среди игроков клубов, забивших в Лиге чемпионов не менее 100 голов, только Лионель Месси отметился более высоким процентом от общего результата команды – 21% (120 из 561 гола «Барселоны»).

Напомним, что Месси покинул «Барселону» в 2021 году, перебравшись в «ПСЖ». Сейчас звёздный аргентинец представляет американский «Интер Майами».

Прямо сейчас проходит матч «Интер» – «Атлетико», следить за ходом которого можно на сайте LiveResult в формате текстовой трансляции.