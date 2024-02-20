Дармиан: «Атлетико» – это не только оборона»

Защитник миланского «Интера» Маттео Дармиан поделился мыслями о предстоящем поединке против мадридского «Атлетико».

Сегодня «матрасники» сыграют на выезде против команды Симоне Индзаги в рамках первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Нам предстоит трудная игра, но мы провели тщательную подготовку и хотим добыть победу. Мы должны быть осторожны, поскольку «Атлетико» – очень сильный соперник с отличными игроками в составе. Не думаю, что эта команда способна играть только от обороны. Они показывают хороший футбол, нам необходимо сохранять предельную концентрацию», – приводит Football Italia слова Дармиана.