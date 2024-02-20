Новый тренер «Наполи»: «Барселона» – одна из сильнейших команд Европы»

Новый рулевой «Наполи» Франческо Кальцона побеседовал с журналистами в преддверии матча против «Барселоны».

Незадолго до начала встречи 55-летний специалист сменил Вальтера Маццарри в должности главного тренера неаполитанцев. Новый наставник «адзурри» будет совмещать пост в клубе с должность в сборной Словакии.

«У нас мало времени на подготовки, я мало что могу изменить. Но я уже сказал игрокам, что у нас не может быть оправданий. Мы должны улучшить ситуацию.

«Барселона» прошла через трудности, но её сила очевидно. Это одна из сильнейших команд Европы. При этом, конечно же, мы не боимся, потому что «Наполи» есть «Наполи». Я ожидаю сложного матча, но надеюсь на победу, поскольку таков мой менталитет», – приводит журналист Джанлука ди Марцио слова Кальцоны.