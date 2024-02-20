«Интер» и «Атлетико» назвали составы на очный матч Лиги чемпионов

Менее чем через час на миланской арене «Сан-Сиро» состоится первая встреча 1/8 финала Лиги чемпионов, а встречаться в рамках неё будут местный «Интер» и мадридский «Атлетико». В преддверии матча оба клуба назвали свои стартовые составы на важнейший матч:

«Интер»: Зоммер, Павар, де Врей, Бастони, Дармиан, Димарко, Барелла, Чалханоглу, Мхитарян, Тюрам, Мартинес;

«Атлетико»: Облак, Лино, Эрмосо, Хименес, Витцель, Молина, Сауль, Коке, де Пауль, Льоренте, Гризманн.

Напомним, что следить за ходом этого интереснейшего по вывеске противостояния можно в текстовой трансляции на нашем портале.

Параллельно в Эйндховене будут играть свой первый матч ПСВ и «Боруссия» из Дортмунда.