«Боруссия» огласила состав на матч Лиги чемпионов с ПСВ, Ройс и Санчо – в старте

Вечером 20 февраля дортмундской «Боруссии» предстоит гостить в Эйндховене, что в Нидерландах. «Шмели» сыграют с местным ПСВ первый матч стадии 1/8 финала турнира. В соцсетях пресс-служба немецкого клуба огласила стартовый состав на игру. Выглядит он так:

Кобель, Рюэрсон, Зюле, Шлоттербек, Матсен, Джан (к), Забитцер, Мален, Брандт, Ройс, Санчо, Фюллькруг

Напомним, что следить за ходом встречи нидерландской и немецкой команд можно на нашем портале в формате поминутной текстовой трансляции. Стартует игра совсем скоро – в 23:00 по московскому времени.