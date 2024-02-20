Витсель: «Победа в Лиге чемпионов? Сначала нужно пройти «Интер»

Полузащитник мадридского «Атлетико» Аксель Витсель ответил на вопросы о предстоящем матче с миланским «Интером».

Встреча «нерадзурри» против «матрасников» стартует сегодня в 23:00 по московскому времени. Ответный поединок состоится 13 марта в Мадриде.

«Интер» – очень сильный соперник, но мы сможем показать отличную игру, если выступим с должной интенсивностью. Мечта о победе в Лиге чемпионов? Для начала нам нужно пройти «Интер». Посмотрим, чего мы в итоге сможем достичь», – заявил в интервью Mundo Deportivo бельгийский футболист.

Напомним, что мадридский «Атлетико» финишировал первым в группе с «Лацио», «Фейеноордом» и «Селтиком».