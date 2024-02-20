Хави назвал цель «Барселоны» в Лиге чемпионов

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес высказался о целях команды в текущем розыгрыше Лиги чемпионов.

— Мы хотим пройти как можно дальше в Лиге чемпионов. Пришло время показать наш лучший уровень, — приводит слова испанского специалиста Barca Times.

Напомним, по итогам группового этапа «Барселона» заняла первое место в квартете H, опередив «Порту», «Шахтёр» и «Антверпен».

В 1/8 финала каталонский клуб сойдется в противостоянии с итальянским «Наполи». Первая встреча между командами пройдет уже 21 февраля. Начало матча запланировано на 23:00 по мск. Не пропустите текстовую трансляцию игры на портале LiveResult.