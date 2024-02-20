Хави: «Кварацхелия — один из лучших игроков на своей позиции»

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес ответил на вопрос о нападающем «Наполи» Хвиче Кварацхелии.

«Кварацхелия — один из лучших игроков на своей позиции. Нам нужно будет обратить на него внимание», — цитирует Хави Barca Times.

Ранее появилась информация, что «Барселона» заинтересована в услугах грузинского футболиста.

В текущей кампании Кварацхелия принял участие в 31 встрече с учетом всех турниров, забил шесть мячей и записал на свой счет пять ассистов.

21 февраля «Барселона» встретится на выезде с «Наполи» в рамках первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов. Старт поединка запланирован на 23:00 по московскому времени.