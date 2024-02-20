​Эксперты назвали вероятность, с которой «Наполи» обыграет «Барселону»

«Барселона» по мнению букмекерских контор является фаворитом в матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Наполи».

Эксперты букмекерских контор оценили победу «Наполи» в предстоящем матче в 34,0%, а вот победа «Барселоны» возможна с вероятностью в 38,7%. Ничейных исход матча был оценён в 27,3%.

Матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Наполи» – «Барселона» состоится в среду, 21 февраля 2024 года. Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени. Не пропустите прямую трансляцию матча на нашем портале.