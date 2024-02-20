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Хави оценил шансы «Барселоны» в матче против «Наполи»

20 Февраля 2024 • 21:00 Комментировать
Наполи
...
Барселона
1 2.75 X 3.50 2 2.50
21.02 23:00

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес высказался о предстоящем поединке 1/8 финала Лиги чемпионов против «Наполи».

Встреча состоится в среду в родных для итальянского коллектива стенах. Незадолго до начала игры «Наполи» объявил об увольнении Вальтера Маццарри, место которого займёт Франческо Кальцона.

«Наполи» неожиданно сменил тренера прямо перед матчем, и теперь мы не знаем, чего можно ждать. Посмотрим, какой будет тактика соперника.

Сезон складывается для «Наполи» не очень хорошо, но это действующие чемпионы Италии. Шансы на победу? Думаю, что 50 на 50. Я оставлю возможность прогнозировать вам. Мы должны доказать всё на поле», – заявил на пресс-конференции Хави.

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