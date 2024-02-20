​«Барселона» показала заявку на матч Лиги чемпионов – в ней есть Фелиш

«Барселона» обнародовала список игроков, которые готовы сыграть в ближайшем матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Наполи» в среду вечером.

Список выглядит так: Тер Штеген, Канселу, Араухо, Иньиго Мартинес, Педри, Левандовски, Рафинья, Пенья, Фелиш, Кристенсен, Ромеу, Роке, Серхи Роберто, де Йонг, Гюндоган, Кунде, Астралага, Ямаль, Касадо, Фермин Лопес, Кубарси, Гиу, Форт.

Стоит отметить включение в заявку «Барселоны» Жоау Фелиша и Серхи Роберто – они не играли почти месяц.

Матч «Наполи» - «Барселона» стартует 21 февраля в 23:00 по московскому времени.