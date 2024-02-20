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Симеоне: «Интер» входит в четвёрку лучших клубов Европы

20 Февраля 2024 • 19:32 Комментировать
Интер Милан
...
Атлетико М
1 1.75 X 3.60 2 5.20
Через 3 ч. 15 мин.

Главный тренер «Атлетико» Мадрид Диего Симеоне высказался о предстоящем матче Лиги чемпионов с миланским «Интером».

— На данный момент «Интер» входит в чисто пяти или даже четырех лучших команд Европы. Успешные результаты команды в Серии А и Лиге чемпионов подтверждают это, — приводит слова Симеоне Diario AS.

Специалист признался, что ему нравится футбол, в которых играет «Интер» под руководством Симоне Индзаги.

Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Интером» и «Атлетико» состоится сегодня, 20 февраля. Стартовый свисток должен прозвучать в 23:00 по мск. За всеми событиями поединка можно будет следить в текстовой трансляции на портале LiveResult.

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Интер Милан Атлетико Мадрид Диего Симеоне ещё теги

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