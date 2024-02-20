​Фанаты «Интера» включили гимн «Реала», отвечая фанатам «Атлетико» в Милане

Во вторник вечером в Лиге чемпионов пройдёт матч 1/8 финала между «Интером» и «Атлетико». В социальных сетях появились видео, снятое около Миланского собора. На нём слышно, как фанаты гостевой команды из Мадрида поют клубный гимн «Атлетико». Поклонники «Интера» ответили необычно, они включили гимн «Реала» - соседа и противника «матрасников».

Матч между «Интером» и «Атлетико» стартует в 23:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на футбольном поле можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

Отметим, что в прошлом сезоне «Интер» дошёл до финала Лиги чемпионов.