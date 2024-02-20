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​Назван лучший в истории футболист, не сыгравший на чемпионате мира

20 Февраля 2024 • 19:17 Комментировать

Авторы Four Four Two не перестают радовать любителей футбола интересными рейтингами. На этот раз был представлен рейтинг лучших в истории футболистов среди тех, кто ни разу не выступил на чемпионате мира.

Первое место в этом рейтинге занял экс-игрок «Реала» Альфредо ди Стефано. В своей карьере он поиграл за сборные Аргентины, Колумбии и Испании. В 1962 году у ди Стефано была возможность выступить за испанцев за мундиале, но он получил травму.

На втором месте расположился северный ирландец Джордж Бест, а тройку замкнул Ладислав Кубала, поигравший за сборные Чехословакии, Венгрии и Испании.

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Альфредо Ди Стефано Ладислав Кубала Джордж Бест ещё теги
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