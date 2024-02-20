Гюндоган высказался о шансах «Барселоны» на победу в Лиге чемпионов

Полузащитник «Барселоны» Илкай Гюндоган поделился комментарием о шансах команды на победу в текущем розыгрыше Лиги чемпионов.

— Конечно, я вижу, что есть более сильные и опытные команды, но если мы сможем пройти в 1/4 финала турнира, то окажемся на особой территории. Ведь мало кто ждал, что в прошлом году «Интер» станет финалистом Лиги чемпионов, — приводит слова Гюндогана Mundo Deportivo.

В текущем сезоне 33-летний хавбек принял участие в 36 матчах во всех турнирах, в которых забил пять мячей и записал на свой счет десять ассистов.

Завтра, 21 февраля, «Барселона» сыграет на выезде с «Наполи» в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов. Начало матча запланировано на 23:00 по московскому времени.