Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Лига чемпионов

Фрези: «Атлетико» — неприятный соперник для «Интера» эксклюзив

20 Февраля 2024 • 17:08 Комментировать
Интер Милан
...
Атлетико М
1 1.75 X 3.60 2 5.20
Через 4 ч. 52 мин.

Бывший защитник «Интера» Сальваторе Фрези в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился ожиданиями от предстоящего матча 1/8 финала Лиги чемпионов между миланским клубом и «Атлетико» Мадрид.

«Атлетико» — неприятный соперник для «Интера», команде будет очень тяжело. Они стилистически похожи, все может решить пара моментов. «Интеру» нужно не отходить от своей игры и не расслабляться. Верю, что «Интер» может победить, если буде собран и внимателен. У футболистов уже есть отличный опыт игры на таком высоком уровне, это важно», — сказал Фрези.

Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Интер» - «Атлетико» пройдет 20 февраля и начнется в 23:00 по московскому времени. Портал LiveResult проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Атлетико Мадрид Сальваторе Фрези ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 20 Февраля
17:08
Фрези: «Атлетико» — неприятный соперник для «Интера»
14:29
Индзаги: «Будет приятно снова увидеть Симеоне»
14:23
Маркус Тюрам оценил личностные качества Индзаги
14:19
Маркус Тюрам: «Гризманн – невроятный игрок, но мы можем остановить его всей командой»
13:10
Актуальная ставка и прогноз на матч Интер — Атлетико Лиги чемпионов — 20 февраля 2024
02:09
Интер - Атлетико: где смотреть прямую трансляцию онлайн
00:11
Прогноз и ставка от Эльвина Керимова на матч Интер – Атлетико Мадрид Лиги чемпионов – 20 февраля 2024
19 Февраля
22:24
«Интер» - «Атлетико»: прогноз и ставки БК Pinnacle
21:36
Кушанашвили назвал фаворита в матче «Интер» — «Атлетико» в Лиге чемпионов
18:14
Индзаги — о матче с «Атлетико»: «Мы должны показать лучшую версию «Интера»
16:22
Деменко не смог назвать фаворита в матче «Атлетико» – «Интер» в Лиге чемпионов
14:56
Прогноз и ставка на матч Интер — Атлетико Лиги чемпионов — 20 февраля 2024
13:34
​Эксперты спрогнозировали победителя матча «Интер» – «Атлетико»
18 Февраля
17:52
​Мората неожиданно вернулся в строй
17 Февраля
23:52
Прогноз на точный счёт матча Интер Милан – Атлетико Лиги чемпионов – 20 февраля 2024
01:33
Симоне Индзаги оценил силу «Атлетико»
16 Февраля
23:12
Маротта высказался о шансах «Интера» в противостоянии с «Атлетико»
09 Февраля
00:37
Раванелли: «Любопытно посмотреть, изменит ли «Интер» свой стиль в матче с «Атлетико»
19 Декабря
02:18
Гризманн – о противостоянии «Атлетико» с «Интером»: «Возможно, зрителям будет скучно»
18 Декабря
22:06
Симеоне: «Мне очень нравится, как играет «Интер» 2
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ИНТЕР МИЛАН АТЛЕТИКО М
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
​Стало известно, какой номер Мбаппе возьмёт в «Реале» Флик попросит «Барселону» избавиться от одного из звёздных игроков Луис Суарес: «Я должен был перейти в «Реал» вместо «Барселоны» Гвардиола назвал лучшего полузащитника мира Роналду обратился к «Аль-Насру» после победы Представитель Мбаппе провёл переговоры с «Манчестер Сити» Гвардиола объяснил, почему не удалось победить «Челси» ​Из «ПСЖ» в «Реал» может перейти не только Мбаппе Де Хеа решил, где продолжит карьеру ​Месси выступил с заявлением
​Звезду «Реала» Беллингема могут дисквалифицировать на 10 матчей Сделка закрыта: в Испании назвали нового главного тренера «Барселоны» «Барселона» вырвала победу над «Сельтой», перебив пенальти на 90-й минуте Быстрый гол Хоселу и позднее удаление Карвахаля: «Реал» опять не справился с «Райо Вальекано» ​«Барселона» хочет перехватить Мбаппе у «Реала» «РБ Лейпциг» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1 Гвардиола объяснил, почему не удалось победить «Челси» Диас умеет подменять, Лунин умеет тащить: Мадридский «Реал» скромно обыграл «РБ Лейпциг» на выезде «Сельта» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2 Пенальти Иммобиле и удаление Упамекано: «Бавария» пошла под откос и тухло проиграла «Лацио»
Спортивные новости
Гол Пыленкова в овертайме принёс московскому «Динамо» волевую победу над «Салаватом Юлаевым» в КХЛ «Автомобилист» вырвал победу у «Сочи» в матче КХЛ Петросян стала победительницей Спартакиады «Амур» переиграл «Барыс» и одержал седьмую победу кряду «Адмирал» разгромил «Трактор» и прервал серию из двух поражений Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
20.02.24 в 23:00
ПСВ ПСВ
Боруссия Д Боруссия Д
2.36 3.55 2.90
Видео
20.02.24 в 23:00
Интер Милан Интер Милан
Атлетико М Атлетико М
2.02 3.45 3.75
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 20 Февраля
15:40 · Лига чемпионов
Колыванов — о матче «Наполи» — «Барселона»: «Нас ждёт страшная битва»
15:30 · Лига чемпионов
Булыкин оценил шансы «Атлетико» пройти «Интер» в 1/8 финала Лиги чемпионов
14:29 · Италия. Серия А
Индзаги: «Будет приятно снова увидеть Симеоне»
14:23 · Италия. Серия А
Маркус Тюрам оценил личностные качества Индзаги
14:19 · Италия. Серия А
Маркус Тюрам: «Гризманн – невроятный игрок, но мы можем остановить его всей командой»
14:07 · Лига чемпионов
Андронов сделал прогноз на матч ПСВ - «Боруссия»
13:47 · Лига чемпионов
Генич сделал прогноз на голы в матче ПСВ и «Боруссии»
13:41 · Лига чемпионов
Титов рассказал, чего ждёт от матча ПСВ и «Боруссии»
12:29 · Лига чемпионов
Прогноз на матч «Интер» - «Атлетико» от Генича
12:21 · Лига чемпионов
Титов предсказал победителя матча «Интер» - «Атлетико»
11:47 · Лига чемпионов
Мостовой назвал победителя в первом матче «Интера» и «Атлетико»
10:44 · Лига чемпионов
Тюрам рассказал, что думает о Лаутаро Мартинесе
10:38 · Лига чемпионов
Семшов дал прогноз на матч «Интер» - «Атлетико»
10:30 · Испания. Ла Лига
Симеоне: «Лаутаро мог играть за «Атлетико»
08:31 · Лига чемпионов
Тренер ПСВ Бос выделил одного игрока «Боруссии»
Все новости
Рекомендуем