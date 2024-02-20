Фрези: «Атлетико» — неприятный соперник для «Интера»

Бывший защитник «Интера» Сальваторе Фрези в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился ожиданиями от предстоящего матча 1/8 финала Лиги чемпионов между миланским клубом и «Атлетико» Мадрид.

«Атлетико» — неприятный соперник для «Интера», команде будет очень тяжело. Они стилистически похожи, все может решить пара моментов. «Интеру» нужно не отходить от своей игры и не расслабляться. Верю, что «Интер» может победить, если буде собран и внимателен. У футболистов уже есть отличный опыт игры на таком высоком уровне, это важно», — сказал Фрези.

Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Интер» - «Атлетико» пройдет 20 февраля и начнется в 23:00 по московскому времени. Портал LiveResult проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.