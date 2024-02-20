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Колыванов — о матче «Наполи» — «Барселона»: «Нас ждёт страшная битва»

20 Февраля 2024 • 15:40 Комментировать
Наполи
...
Барселона
1 2.75 X 3.50 2 2.50
21.02 23:00

Известный российский тренер Игорь Колыванов поделился ожиданиями от матча 1/8 финала Лиги чемпионов между «Наполи» и «Барселоной».

По мнению специалиста, обе команды хотят как можно дальше пройти в Лиге чемпионов, поэтому они будут играть на результат.

«Нас ждёт страшная битва. В этом году «Наполи» в чемпионате играет плохо. «Барсу» периодически штормит, но играет она получше. Клубы будут играть на результат, уже не до красивого футбола», — приводит слова Колыванова ODDS.ru.

Матч «Наполи» — «Барселона» состоится завтра, 21 февраля, в Италии. Начало — 23:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
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