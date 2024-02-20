Булыкин оценил шансы «Атлетико» пройти «Интер» в 1/8 финала Лиги чемпионов

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин оценил шансы мадридского «Атлетико» пройти в четвертьфинал Лиги чемпионов. На стадии 1/8 финала «матрасники» сыграют с лидерами итальянской Серии А в лице миланского «Интера». Первый матч пройдёт уже сегодня на «Джузеппе Меацца».

«Атлетико» сможет побороться с «Интером». Это же Лига чемпионов, которая проходит в кубковом формате в отличие от национальных чемпионатов», – приводит слова Булыкина Vprognoze.ru.

«Интер» и «Атлетико» в последний раз встречались между собой в 2010 году. Тогда в матче Суперкубка УЕФА победу отпраздновали «матрасники», которые обыграли «нерадзурри» со счётом 2:0.