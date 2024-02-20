Андронов сделал прогноз на матч ПСВ - «Боруссия»

Известный футбольный комментатор Алексей Андронов поделился ожиданиями от первого матча между нидерландским ПСВ и дортмундской «Боруссией» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Не понимаю, почему перекос на ПСВ в ставках. По мне, так должно быть на равных. Есть вариант поставить - «Боруссия» не проиграет». Это же прекрасно. С какой стати они должны проиграть?» - передает слова комментатора «РБ Спорт».

Матч ПСВ против «Боруссии» состоится сегодня, 20 февраля, на стадионе в Эйндховене. Начало встречи запланировано в 23:00 по московскому времени. Текстовую онлайн-трансляцию организует Liveresult.ru.