Генич сделал прогноз на голы в матче ПСВ и «Боруссии»

Комментатор Константин Генич высказал мнение относительно первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором нидерландский ПСВ примет дортмундскую «Боруссию».

«Не сказать, что ПСВ сверхнадежно действует в обороне. Это было видно в матчах на групповом этапе. Поэтому здесь атака на атаку. Мой прогноз – «обе забьют», - приводятся слова Константина на страницах «РБ Спорта».

Матч ПСВ против «Боруссии» состоится во вторник, 20 февраля. Начало встречи запланировано в 23:00 по московскому времени. Следить за подробной текстовой онлайн-трансляцией встречи можно будет на Liveresult.ru.