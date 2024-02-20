Титов рассказал, чего ждёт от матча ПСВ и «Боруссии»

В рамках 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА состоится первый поединок между нидерландским ПСВ и дортмундской «Боруссией». Об этом матче высказал мнение бывший футболист «Спартака» Егор Титов.

«Обязательно будут голы. Первые матчи 1/8 финала не порадовали большим количеством мячей. Здесь ПСВ и «Боруссия» должны это исправить. Ставлю на «обе забьют и тотал больше 2,5», - передает слова эксперта «РБ Спорт».

Встреча между ПСВ и «Боруссией» состоится на стадионе в Эйндховене сегодня, 20 февраля. Начало противостояния запланировано в 23:00 по московскому времени. Ответная игра пройдет в марте.