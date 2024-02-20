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Прогноз на матч «Интер» - «Атлетико» от Генича

20 Февраля 2024 • 12:29 Комментировать

Известный футбольный комментатор Константин Генич поделился ожиданиями от поединка между миланским «Интером» и мадридским «Атлетико» в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА.

«Надо исходить из статистики. Я бы сыграл угловые в пользу «Интера», потому что команда много атакует через разные фланги и много угловых зарабатывает. Я бы сыграл победу хозяев по угловым с форой (-1,5)», - передает слова Константина «РБ Спорт».

Первый матч между «Интером» и «Атлетико» состоится на стадионе в Милане сегодня, 20 февраля. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени. Ответная встреча пройдет в Мадриде.

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