Титов предсказал победителя матча «Интер» - «Атлетико»

Бывший полузащитник сборной России и московского «Спартака» Егор Титов поделился ожиданиями от первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов между миланским «Интером» и мадридским «Атлетико».

«Если «Интер» создаст мощное давление, то мадридцы не выдержат. Поэтому поставлю на победу «Интера». Скорее всего, это будет 1:0 или 2:1. Шансы команды Индзаги оцениваю предпочтительнее», - передает слова эксперта «РБ Спорт».

Матч состоится на стадионе в Милане сегодня, 20 февраля, начало встречи запланировано в 23:00 по московскому времени. Ответный поединок пройдет в марте в Мадриде.