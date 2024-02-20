Мостовой назвал победителя в первом матче «Интера» и «Атлетико»

Бывший полузащитник сборной России и московского «Спартака», а ныне футбольный эксперт Александр Мостовой поделился мыслями о предстоящем матче между миланским «Интером» и мадридским «Атлетико» в 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА.

«Интер» будет играть первым номером, а гости в привычном стиле закроются. Но вряд ли оборонительные редуты выдержат натиск на «Сан-Сиро». Считаю, в первой встрече выиграют миланцы», - передает слова Мостового «Всепроспорт».

Первый матч «Интера» и «Атлетико» состоится сегодня, 20 февраля, начало запланировано в 23:00 по московскому времени.

Мостовой высказался о возможном переходе Хвичи в «Барселону»