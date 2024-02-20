Тюрам рассказал, что думает о Лаутаро Мартинесе

Форвард миланского «Интера» Маркус Тюрам дал комментарий касательно первого матча с мадридским «Атлетико» в плей-офф Лиги чемпионов УЕФА.

«Это будет красивый матч. Мы полностью сконцентрированы. Должны сыграть на самом высоком уровне. Я многому научился после прихода в «Интер». Будем надеяться, что нам и дальше удастся сохранять хорошую форму. Мне нравится играть вместе с Лаутаро. Мартинес – один из лучших нападающих мира», - передает слова француза пресс-служба УЕФА.

Матч «Интера» против «Атлетико» состоится сегодня, 20 февраля, стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени.