Семшов дал прогноз на матч «Интер» - «Атлетико»

Бывший игрок московского «Динамо» и сборной России Игорь Семшов высказал мнение о первом матче между миланским «Интером» и мадридским «Атлетико» в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Если «Интер» хочет пройти дальше - дома нужно побеждать. В ответной игре в Испании будет крайне тяжело и необходимо создавать какой-то гандикап на своем поле. Думаю, «Интер» победит», - передает слова эксперта «Всепроспорт».

Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Интером» и «Атлетико» пройдет на стадионе в Милане сегодня, 20 февраля. Начало поединка запланировано в 23:00 по московскому времени.