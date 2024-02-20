Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Лига чемпионов

Семшов дал прогноз на матч «Интер» - «Атлетико»

20 Февраля 2024 • 10:38 Комментировать

Бывший игрок московского «Динамо» и сборной России Игорь Семшов высказал мнение о первом матче между миланским «Интером» и мадридским «Атлетико» в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Если «Интер» хочет пройти дальше - дома нужно побеждать. В ответной игре в Испании будет крайне тяжело и необходимо создавать какой-то гандикап на своем поле. Думаю, «Интер» победит», - передает слова эксперта «Всепроспорт».

Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Интером» и «Атлетико» пройдет на стадионе в Милане сегодня, 20 февраля. Начало поединка запланировано в 23:00 по московскому времени.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Игорь Семшов Атлетико Мадрид ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Сделка закрыта: в Испании назвали нового главного тренера «Барселоны» ​Стало известно, какой номер Мбаппе возьмёт в «Реале» Флик попросит «Барселону» избавиться от одного из звёздных игроков ​«Барселона» выбрала нового тренера Луис Суарес: «Я должен был перейти в «Реал» вместо «Барселоны» Роналду обратился к «Аль-Насру» после победы Представитель Мбаппе провёл переговоры с «Манчестер Сити» Гвардиола объяснил, почему не удалось победить «Челси» Гвардиола назвал лучшего полузащитника мира ​Из «ПСЖ» в «Реал» может перейти не только Мбаппе
​Звезду «Реала» Беллингема могут дисквалифицировать на 10 матчей Сделка закрыта: в Испании назвали нового главного тренера «Барселоны» «Барселона» вырвала победу над «Сельтой», перебив пенальти на 90-й минуте Быстрый гол Хоселу и позднее удаление Карвахаля: «Реал» опять не справился с «Райо Вальекано» Мбаппе недоволен предложением «Реала» - названа причина ​«Барселона» хочет перехватить Мбаппе у «Реала» «РБ Лейпциг» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1 Гвардиола объяснил, почему не удалось победить «Челси» Диас умеет подменять, Лунин умеет тащить: Мадридский «Реал» скромно обыграл «РБ Лейпциг» на выезде «Сельта» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2
Спортивные новости
Гол Пыленкова в овертайме принёс московскому «Динамо» волевую победу над «Салаватом Юлаевым» в КХЛ «Автомобилист» вырвал победу у «Сочи» в матче КХЛ Петросян стала победительницей Спартакиады «Амур» переиграл «Барыс» и одержал седьмую победу кряду «Адмирал» разгромил «Трактор» и прервал серию из двух поражений Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
20.02.24 в 23:00
ПСВ ПСВ
Боруссия Д Боруссия Д
2.36 3.55 2.90
Видео
20.02.24 в 23:00
Интер Милан Интер Милан
Атлетико М Атлетико М
2.02 3.45 3.75
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 20 Февраля
10:44 · Лига чемпионов
Тюрам рассказал, что думает о Лаутаро Мартинесе
10:38 · Лига чемпионов
Семшов дал прогноз на матч «Интер» - «Атлетико»
10:30 · Испания. Ла Лига
Симеоне: «Лаутаро мог играть за «Атлетико»
08:31 · Лига чемпионов
Тренер ПСВ Бос выделил одного игрока «Боруссии»
08:25 · Лига чемпионов
Терзич назвал цель «Боруссии» в Лиге чемпионов
08:20 · Лига чемпионов
Кобель рассказал о настрое «Боруссии» на матч с ПСВ
08:15 · Лига чемпионов
Коке оценил «Интер» перед матчем Лиги чемпионов
05:44 · Италия. Серия А
​Диего Симеоне: «Успехи Симоне Индзаги неслучайны»
00:17 · Италия. Серия А
​«Наполи» перед матчем с «Барселоной» объявил о смене тренера 1 официально
19 Февраля
21:36 · Лига чемпионов
Кушанашвили назвал фаворита в матче «Интер» — «Атлетико» в Лиге чемпионов
21:34 · Лига чемпионов
Канчельскис рассказал, когда станут известны фавориты Лиги чемпионов
18:14 · Лига чемпионов
Индзаги — о матче с «Атлетико»: «Мы должны показать лучшую версию «Интера»
16:22 · Лига чемпионов
Деменко не смог назвать фаворита в матче «Атлетико» – «Интер» в Лиге чемпионов
15:35 · Лига чемпионов
Четыре важных футболиста «Барселоны» не смогут сыграть с «Наполи»
15:25 · Лига чемпионов
Фелиш сможет помочь «Барселоне» в матче Лиги чемпионов с «Наполи»
Все новости
Рекомендуем