Тренер ПСВ Бос выделил одного игрока «Боруссии»

Наставник нидерландского ПСВ Петер Бос дал интервью в преддверии первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией».
«Наш соперник хорошо умеет играть на контратаках, у них есть футболисты для хорошей позиционной игры. Мы очень надеемся на поддержку наших болельщиков.
В Дортмунде почти не осталось игроков, с которыми я работал. Очень хорошо знаю Юлиана Брандта по «Байеру». Это классный футболист. Надеюсь, он не сыграет против нас», - передает слова специалиста пресс-служба УЕФА.
Матч ПСВ и «Боруссии» состоится сегодня, 20 февраля. Начало встречи запланировано в 23:00 по московскому времени.
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