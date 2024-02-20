Терзич назвал цель «Боруссии» в Лиге чемпионов

Рулевой дортмундской «Боруссии» Эдин Терзич пообщался с представителями СМИ перед поединком против нидерландского ПСВ в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Со всем уважением относимся к сопернику. Для успеха в предстоящей встрече нам нужно как владение мячом, так и хороший контратакующий футбол. Мы рады находиться в числе 16 лучших команд Европы. Здесь «Боруссия» не просто так. Команда настроена выйти в следующий раунд», - передает слова специалиста пресс-служба УЕФА.

Первый матч между ПСВ и «Боруссией» состоится сегодня, 20 февраля, на стадионе в Эйндховене. Начало встречи запланировано в 23:00 мск.