Кобель рассказал о настрое «Боруссии» на матч с ПСВ

Страж ворот дортмундской «Боруссии» Грегор Кобель пообщался с представителями СМИ в преддверии поединка против нидерландского ПСВ в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА.

«ПСВ отлично провел групповую стадию турнира. Со своей стороны, я всегда стараюсь делать все, чтобы приносить пользу своей команде. Очень рад, что мне удалось парировать 11-метровый в матче в Милане. Мы очень мотивированы и с нетерпением ждем предстоящего матча», - передает слова вратаря пресс-служба УЕФА.

Первый поединок состоится в Эйндховене сегодня, 20 февраля. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск.