Коке оценил «Интер» перед матчем Лиги чемпионов

Полузащитник мадридского «Атлетико» Коке поделился мыслями относительно предстоящего поединка против миланского «Интера» в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА.

«Это отличный соперник. Они умеют как атаковать, так и защищаться. Нам предстоит тяжелый матч с интенсивной борьбой. Надеемся на победу. Уровень Лиги чемпионов постоянно растет, поэтому нам нужно повышать свой. Выложимся на 100%», - передает слова хавбека Mundo Deportivo.

Первый поединок между «нерадзурри» и «матрасниками» состоится сегодня, 20 февраля, стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени.