Кушанашвили назвал фаворита в матче «Интер» — «Атлетико» в Лиге чемпионов

Известный шоумен Отар Кушанашвили высказался о предстоящем матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Интер» - «Атлетико».

Как отмечает Кушанашвили, миланский клуб сейчас на ходу, поэтому он является фаворитом в этом противостоянии на данной стадии турнира.

«Сейчас их не остановить. «Интер» побеждает команду, которая славится тем, что по крайней мере не проигрывает», - приводит слова Отара издание Sport24.

Матч состоится завтра, 20 февраля 2024 года, в Милане. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени. Ответная игра пройдёт 13 марта в Мадриде.

Добавим, что миланский «Интер» за свою историю три раза побеждал в Лиге чемпионов. Что касается мадридского «Атлетико», то доходил лишь до финала, где уступил по пенальти «Реалу».

