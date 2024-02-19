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Лига чемпионов

Канчельскис рассказал, когда станут известны фавориты Лиги чемпионов

19 Февраля 2024 • 21:34 Комментировать

Андрей Канчельскис, бывший российский футболист, а ныне тренер считает, что фавориты текущего розыгрыша Лиги чемпионов УЕФА станут известны после первого раунда плей-офф.

«На стадии 1/8 финала много команд. Честно говоря, не смотрел первые матчи, моя команда сейчас выступает на турнире. Надо теперь дождаться ответных матчей, а потом можно будет сделать какой-то вывод», - приводит слова Канчельскиса Betonmobile.

Напомним, что на прошлой неделе Лига чемпионов УЕФА возобновилась. Сыграны уже четыре первых встречи в рамках 1/8 финала турнира. «РБ Лейпциг» проиграл дома «Реалу» с минимальным счётом, «ПСЖ» обыграл уверенно дома «Реал Сосьедад» (2:0), «Бавария» сенсационно проиграла «Лацио» в Риме (0:1), а «Манчестер Сити» не испытал проблем на выезде с «Копенгагеном» (3:1).

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Евро-Футбол.Ру,
Андрей Канчельскис
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