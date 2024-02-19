Индзаги — о матче с «Атлетико»: «Мы должны показать лучшую версию «Интера»

Наставник «Интера» Симоне Индзаги высказался перед стартом плей-офф Лиги чемпионов.

Соперником итальянского клуба в 1/8 финала Лиги чемпионов станет испанский «Атлетико».

— Кончено, мы помним наше выступление в минувшей Лиге чемпионов. Футболисты хотели бы повторить прошлогоднее достижение, но мы понимаем, как много сильных клубов в турнире. В предстоящем матче против «Атлетико» мы должны продемонстрировать лучшую версию «Интера», — цитирует тренера журналист Джанлука Ди Марцио на своем сайте.

Первая игра 1/8 финала между «Интером» и «Атлетико» состоится завтра, 20 февраля. Начало поединка запланировано на 23:00 по столичному времени. Портал LiveResult проведет прямую текстовую трансляцию встречи.