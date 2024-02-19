Деменко не смог назвать фаворита в матче «Атлетико» – «Интер» в Лиге чемпионов

Экс-игрок «Зенита» и «Спартака» Максим Деменко высказался о предстоящем матче 1/8 финала Лиги чемпионом между миланским «Интера» и мадридским «Атлетико».

По словам бывшего футболиста, «матрасники» способны на равных противостоять итальянскому клубу за выход в следующую стадию. Также Деменко отметил, что «Интер» сейчас лидирует в Серии А, а «Атлетико» находится в группе лидеров Ла Лиги.

«Сложно считать кого-то явным фаворитом в этой паре. Итальянцы сейчас находятся в немного лучшей форме. Но испанцы хорошо известны именно бойцовскими качествами. Так что нас ждёт очень интересное противостояние», – приводит слова Деменко издание Vprognoze.ru.

Напомним, что встреча между командами состоится завтра, 20 февраля 2024 года, в Милане, а ответная игра пройдёт 13 марта в Мадриде.